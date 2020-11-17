Чесноков считает, что Медведев может выиграть Итоговый турнир ATP

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Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков рассказал, чего ожидает от Даниила Медведева на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Чесноков считает, что Медведев может выиграть Итоговый турнир ATP
  • globallookpress.com

«Медведев если проигрывает, то скорее из-за собственных ошибок. А сейчас он в отличной форме, поэтому его потенциал — выиграть итоговый. Для меня он один из фаворитов, полуфинал — задача минимум. Я знаю, как он тренируется, подходит к матчам. В прошлом году на итоговом турнире он проиграл все игры. Сейчас Даниил разогнался — и у него есть все возможности показать себя», — цитирует Чеснокова «Спорт-Экспресс».

В первом туре группового этапа Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым. Во втором туре россиянин сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Ранее Медведев высказался о победе над Зверевым на Итоговом турнире АТР.

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