Чесноков считает, что Медведев может выиграть Итоговый турнир ATP
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«Медведев если проигрывает, то скорее из-за собственных ошибок. А сейчас он в отличной форме, поэтому его потенциал — выиграть итоговый. Для меня он один из фаворитов, полуфинал — задача минимум. Я знаю, как он тренируется, подходит к матчам. В прошлом году на итоговом турнире он проиграл все игры. Сейчас Даниил разогнался — и у него есть все возможности показать себя», — цитирует Чеснокова «Спорт-Экспресс».
В первом туре группового этапа Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым. Во втором туре россиянин сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
Ранее Медведев высказался о победе над Зверевым на Итоговом турнире АТР.