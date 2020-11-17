Медведев — о победе над Зверевым на Итоговом турнире АТР: уверенность — ключ к успеху

Россиянин Даниил Медведев подвёл итоги матча с представителем Германии Александром Зверевым (6:3, 6:4) в первом матче Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP) в Лондоне (Великобритания).

«Уверенность — это ключ к успеху. Победа на «Мастерсе» всегда способствует её укреплению. Я знал, что могу продемонстрировать хорошую игру. Поначалу в этом матче всё было немного шатко для нас обоих, были некоторые невероятные моменты. Интенсивность встречи была одной из самых напряжённых в моей карьере. Когда вы играете с соперником из первой десятки, то должны быть сконцентрированны всё время. Это главное, что мне удалось сделать. В целом я доволен своим выступлением», — цитирует Медведева Nitto ATP Finals.

Во втором туре соревнований россиянин сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Зверева в первом туре Итогового турнира ATP.