Медведев — о победе над Зверевым на Итоговом турнире АТР: уверенность — ключ к успеху

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Россиянин Даниил Медведев подвёл итоги матча с представителем Германии Александром Зверевым (6:3, 6:4) в первом матче Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP) в Лондоне (Великобритания).
Медведев — о победе над Зверевым на Итоговом турнире АТР: уверенность — ключ к успеху
  • Reuters

«Уверенность — это ключ к успеху. Победа на «Мастерсе» всегда способствует её укреплению. Я знал, что могу продемонстрировать хорошую игру. Поначалу в этом матче всё было немного шатко для нас обоих, были некоторые невероятные моменты. Интенсивность встречи была одной из самых напряжённых в моей карьере. Когда вы играете с соперником из первой десятки, то должны быть сконцентрированны всё время. Это главное, что мне удалось сделать. В целом я доволен своим выступлением», — цитирует Медведева Nitto ATP Finals.

Во втором туре соревнований россиянин сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. 

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Зверева в первом туре Итогового турнира ATP. 

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