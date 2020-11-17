Медведев — о победе над Зверевым на Итоговом турнире АТР: уверенность — ключ к успеху
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«Уверенность — это ключ к успеху. Победа на «Мастерсе» всегда способствует её укреплению. Я знал, что могу продемонстрировать хорошую игру. Поначалу в этом матче всё было немного шатко для нас обоих, были некоторые невероятные моменты. Интенсивность встречи была одной из самых напряжённых в моей карьере. Когда вы играете с соперником из первой десятки, то должны быть сконцентрированны всё время. Это главное, что мне удалось сделать. В целом я доволен своим выступлением», — цитирует Медведева Nitto ATP Finals.
Во втором туре соревнований россиянин сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Зверева в первом туре Итогового турнира ATP.