Российский тренер Алекно возглавит сборную Ирана по волейболу

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Знаменитый российский специалист Владимир Алекно возглавит национальную сборную Ирана по волейболу.
Российский тренер Алекно возглавит сборную Ирана по волейболу
  • РИА Новости

Об этом сообщает Tehran Times. Генеральный секретарь иранской федерации Милад Тагави подтвердил достижение предварительной договорённости с российским тренером. О назначении 53-летнего специалиста будет объявлено в ближайшие несколько дней.

На Олимпиаде-2012 в Лондоне Алекно привёл сборную России к золотым медалям. Также под его руководством команда победила на Кубке мира (2011) и в Мировой лиге (2011).

На клубном уровне Алекно десять раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок страны, пять раз — Лигу чемпионов, один раз — клубный чемпионат мира.

Ранее украинский волейболист Пашицкий сообщил, что получил право выступать за сборную России.

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