Российский тренер Алекно возглавит сборную Ирана по волейболу

Знаменитый российский специалист Владимир Алекно возглавит национальную сборную Ирана по волейболу.

Об этом сообщает Tehran Times. Генеральный секретарь иранской федерации Милад Тагави подтвердил достижение предварительной договорённости с российским тренером. О назначении 53-летнего специалиста будет объявлено в ближайшие несколько дней.

На Олимпиаде-2012 в Лондоне Алекно привёл сборную России к золотым медалям. Также под его руководством команда победила на Кубке мира (2011) и в Мировой лиге (2011).

На клубном уровне Алекно десять раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок страны, пять раз — Лигу чемпионов, один раз — клубный чемпионат мира.

Ранее украинский волейболист Пашицкий сообщил, что получил право выступать за сборную России.