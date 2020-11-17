Российский тренер Алекно возглавит сборную Ирана по волейболу
- РИА Новости
Об этом сообщает Tehran Times. Генеральный секретарь иранской федерации Милад Тагави подтвердил достижение предварительной договорённости с российским тренером. О назначении 53-летнего специалиста будет объявлено в ближайшие несколько дней.
На Олимпиаде-2012 в Лондоне Алекно привёл сборную России к золотым медалям. Также под его руководством команда победила на Кубке мира (2011) и в Мировой лиге (2011).
На клубном уровне Алекно десять раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок страны, пять раз — Лигу чемпионов, один раз — клубный чемпионат мира.
Ранее украинский волейболист Пашицкий сообщил, что получил право выступать за сборную России.