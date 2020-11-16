Украинский волейболист Пашицкий сообщил, что получил право выступать за сборную России

Украинский блокирующий петербургского волейбольного клуба «Зенит» Дмитрий Пашицкий сообщил, что завершил процесс смены спортивного гражданства.

«Наконец-то этот долгожданный день настал, я очень долго ждал. Теперь я официально являюсь российским волейболистом. Очень рад. Было нелегко наблюдать за своими ребятами вместе со зрителями, но думаю, что в ближайшей игре смогу дебютировать на площадке. Хотя и рановато забегать вперёд, очень много ещё работы нужно проделать в клубе», — цитирует Пашицкого ТАСС.

13 июня 2020 года Пашицкий стал игроком петербургского «Зенита». 32-летний игрок является чемпионом России 2019 года в составе «Кузбасса», за который выступал с 2017-го.

Ранее сообщалось, что Пашицкий получил российский паспорт.