Украинский волейболист Пашицкий сообщил, что получил право выступать за сборную России

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Украинский блокирующий петербургского волейбольного клуба «Зенит» Дмитрий Пашицкий сообщил, что завершил процесс смены спортивного гражданства.
Украинский волейболист Пашицкий сообщил, что получил право выступать за сборную России

«Наконец-то этот долгожданный день настал, я очень долго ждал. Теперь я официально являюсь российским волейболистом. Очень рад. Было нелегко наблюдать за своими ребятами вместе со зрителями, но думаю, что в ближайшей игре смогу дебютировать на площадке. Хотя и рановато забегать вперёд, очень много ещё работы нужно проделать в клубе», — цитирует Пашицкого ТАСС.

13 июня 2020 года Пашицкий стал игроком петербургского «Зенита». 32-летний игрок является чемпионом России 2019 года в составе «Кузбасса», за который выступал с 2017-го. 

Ранее сообщалось, что Пашицкий получил российский паспорт.

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