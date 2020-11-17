Футболист «Динамо» Варела: Роналду — не человек, а машина

Уругвайский защитник московского «Динамо» Гильермо Варела, который в октябре был арендован у датского «Копенгагена», поделился мнением о нападающем «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Если честно, Криштиану — не человек, ха-ха! Ну вот реально машина… Какой-то безотказный механизм. Он приходил на тренировку прямиком из тренажерного зала. А когда тренировка заканчивалась… Роналду снова шёл в тренажёрку! Нереальный профи и топ-футболист», — цитирует Варелу Sport24.

Он отметил, что Серхио Рамос тоже является потрясающим игроком, но в «Реале» его больше всех впечатлял именно Роналду. При этом Варела подчеркнул, что португалец является очень скромным при всех своих способностях.

«Абсолютно простой парень. Да, в футболе, в работе он требовательный, но это правильно и логично! Образ, который Роналду демонстрирует на камеру, не имеет ничего общего с тем, какой он на самом деле», — добавил Варела.

Варела с 2014 по 2015 год выступал за вторую команду «Реала» — «Кастилью». Роналду с 2009 по 2018 год играл за «Реал».

Ранее сообщалось, что Роналду в матче с Андоррой забил 102-й мяч за сборную Португалии.