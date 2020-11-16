Глава Mercedes прокомментировал завоевание седьмого титула «Формулы-1» Хэмилтоном

Руководитель Mercedes Тото Вольфф высказался о седьмой победе британского пилота команды Льюиса Хэмилтона в личном зачёте «Формулы-1» в карьере.

«Льюис в очередной раз показал, что способен справиться с ситуацией, которая изначально шла против него: он был тем, кто держался на дороге, следил за состоянием шин и позволил гонке перейти на его сторону. И это сыграло свою роль, он был голоден, как лев. Управляя автомобилем на скользких поверхностях в конце пути с риском дождя, он только что привёз домой 94-ю победу в «Формуле-1» и завоевал седьмой титул — такое впечатляющее достижение», — приводятся слова Вольффа в пресс-релизе Puma.

Он отметил, что год был особенным и очень трудным для всех и в Mercedes надеются, что команде удалось принести людям немного радости.

«Глядя на Льюиса, ещё раз думаешь о том, какие крепкие отношения сложились у нашей команды за годы совместной работы; она поддерживает его на 100%, а Хэмилтон на 100% поддерживает команду, и это был один из тех дней, когда доверие действительно воссияло и он, вопреки всему, одержал победу. Нам просто нужно поздравить Льюиса и отметить его прекрасную работу, устанавливающую новые стандарты в этом виде спорта. Мы вместе полетим домой, так что нам нужно будет подумать, как отпраздновать, — я уверен, что мы найдём способ!» — добавил Вольфф.

35-летний британец завоевал свой седьмой титул в карьере, сравнявшись по этому показателю с легендарным немецким пилотом Михаэлем Шумахером.

Ранее Хэмилтон заявил, что не заслужил рыцарского титула.