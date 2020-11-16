Хэмилтон считает, что не заслужил рыцарского титула

Семикратный чемпион «Формулы-1», британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон высказался о призывах присвоить ему рыцарское звание.

«Когда речь идёт о такой чести, то я думаю о людях вроде своего деда, который служил в войну, я думаю о капитане Томе Муре, который стал рыцарем и ждал этого 100 лет. О людях, которые работают в больницах, медсёстрах и врачах, спасающих жизни в самое непростое время в истории. Я думаю о невоспетых героях и не считаю себя таковым. Я никого не спасал. Это невероятная честь, которой удостаивается очень небольшая группа людей. Могу лишь сказать, что я был горд услышать национальный гимн на подиуме. Я очень горжусь быть британцем, для меня это самый особенный момент. Я не думаю о таких вещах, как рыцарство. У меня много работы. У меня ещё есть дела в «Формуле-1», — цитирует Хэмилтона RaceFans.

35-летний британец завоевал свой седьмой титул в карьере, сравнявшись по этому показателю с легендарным немецким пилотом Михаэлем Шумахером.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом «Формулы-1».