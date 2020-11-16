Тренер Степановой и Букина рассказала о коронавирусе в их группе

Ирина Жук, тренер выступающих в танцах на льду фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина, заявила, что коронавирусом переболели все спортсмены и тренеры их группы.

«Тяжело болели все ребята, да ещё в разное время. Сначала Саша, потом Ваня. И так же Шевченко и Ерёменко: сначала Соня, потом Игорь. У всех ведущих пар болезнь протекала с симптомами. Мы, тренеры, наш хореограф Алёна Самарская переболели все с симптомами — температурой, головной болью, потерей обоняния. Симптомов не было только у детей», — цитирует Жук РИА Новости.

При этом она отметила, что на данный момент у всех членов группы отрицательные результаты тестов на коронавирус.

До этого появилась информация, что Степанова и Букин, а также Софья Шевченко и Игорь Еремёнко пропустят этап Гран-при в Москве, который пройдёт с 20 по 22 ноября.

Ранее сообщалось, что в юношеской сборной России по футболу зафиксирована вспышка коронавируса.