Экс-тренер «Динамо» считает, что Россия играла лучше Турции в матче Лиги наций

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Бывший футболист сборной России и экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил игру национальной команды в матче Лиги наций УЕФА с Турцией (2:3).
Экс-тренер «Динамо» считает, что Россия играла лучше Турции в матче Лиги наций
  • Reuters

«От игры осталось двоякое впечатление. Конечно, мы уступили, но в целом сборная России показала достойный футбол. И это с учётом того, что большую часть матча она провела в меньшинстве. На мой взгляд, подопечные Станислава Черчесова выглядели лучше турок», — сказал Хохлов в разговоре с RT.

Сборная России с 24-й минуты играла в меньшинстве после удаления защитника Андрея Семёнова.

Ранее Газзаев назвал необоснованной критику сборной России за матч Лиги наций с Турцией.

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