Хохлов объяснил, почему Ерохин и Ионов неудачно вышли на замену в игре с Турцией

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Бывший футболист сборной России и экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил, как вошли в игру полузащитники Александр Ерохин и Алексей Ионов в матче Лиги наций УЕФА с Турцией (2:3).
Хохлов объяснил, почему Ерохин и Ионов неудачно вышли на замену в игре с Турцией
  • РИА Новости

«Ерохин — не чистый нападающий. Если честно, то я ожидал, что вместо Заболотного выйдет либо Соболев, либо Алексей Ионов, также способный сыграть на острие. Но Черчесов решил иначе. Ионов же демонстрирует свои лучшие качества, когда у него есть простор. В момент его появления на поле турки уже прижались к своим воротам, поэтому ему было некомфортно на поле», — сказал Хохлов RT.

Ранее экс-тренер «Динамо» выразил мнение, что Россия сыграла лучше Турции в матче Лиги наций.

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