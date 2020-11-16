Хохлов объяснил, почему Ерохин и Ионов неудачно вышли на замену в игре с Турцией

Бывший футболист сборной России и экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил, как вошли в игру полузащитники Александр Ерохин и Алексей Ионов в матче Лиги наций УЕФА с Турцией (2:3).

«Ерохин — не чистый нападающий. Если честно, то я ожидал, что вместо Заболотного выйдет либо Соболев, либо Алексей Ионов, также способный сыграть на острие. Но Черчесов решил иначе. Ионов же демонстрирует свои лучшие качества, когда у него есть простор. В момент его появления на поле турки уже прижались к своим воротам, поэтому ему было некомфортно на поле», — сказал Хохлов RT.

Ранее экс-тренер «Динамо» выразил мнение, что Россия сыграла лучше Турции в матче Лиги наций.