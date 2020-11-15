Быстров раскритиковал судейство матча Лиги наций Турция — Россия

Бывший полузащитник сборной России по футболу Владимир Быстров прокомментировал поражение национальной команды от сборной Турции в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

«Уровень судейства? Опять же, здесь много говорить не нужно. Не было системы VAR, и судья делал то, что хотел. С 24-й минуты он надел на себя турецкую майку и помогал этой сборной выиграть. Пенальти? Он всё делал правильно, удалил игрока и поставил пенальти. Футболист играл в мяч, это даже близко не пенальти», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Сборная России проиграла Турции со счётом 2:3, проведя большую часть матча в меньшинстве.

Ранее сообщалось, что, по мнению Андрея Аршавина, система VAR помогла бы сборной России в матче Лиги наций с Турцией.