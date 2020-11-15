Бабиков: самое страшное, что любой положительный тест выбрасывает тебя из борьбы

Член сборной России по биатлону Антон Бабиков рассказал о своём отношении к коронавирусу. По словам спортсмена, у него нет страха перед заражением.

«Конечно, мы боимся заболеть. Стараемся всё делать для того, чтобы этого не произошло. Но процесс заболевания до сих пор не совсем понятен. Самое страшное, что зачастую это даже бессимптомно, а любой тест положительный — уже неважно, есть у тебя симптомы или нет — выкидывает тебя из борьбы. Нет страха перед болезнью. Здесь страх перед тем, что все твои труды из-за такого неоднозначного момента, как положительный тест, который никак на твоём организме не сказывается, могут пойти впустую. Конечно, любой человек, который очень ценит свою работу, когда он понимает, сколько вложил в эту работу, не хочет всё потерять из-за неправильного теста», — сказал Бабиков в эфире телеканала «Югра».

Ранее IBU выбрал места проведения чемпионатов мира по биатлону 2024 и 2025 года.