Бабиков: самое страшное, что любой положительный тест выбрасывает тебя из борьбы

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Член сборной России по биатлону Антон Бабиков рассказал о своём отношении к коронавирусу. По словам спортсмена, у него нет страха перед заражением.
Бабиков: самое страшное, что любой положительный тест выбрасывает тебя из борьбы
  • Reuters

«Конечно, мы боимся заболеть. Стараемся всё делать для того, чтобы этого не произошло. Но процесс заболевания до сих пор не совсем понятен. Самое страшное, что зачастую это даже бессимптомно, а любой тест положительный — уже неважно, есть у тебя симптомы или нет — выкидывает тебя из борьбы. Нет страха перед болезнью. Здесь страх перед тем, что все твои труды из-за такого неоднозначного момента, как положительный тест, который никак на твоём организме не сказывается, могут пойти впустую. Конечно, любой человек, который очень ценит свою работу, когда он понимает, сколько вложил в эту работу, не хочет всё потерять из-за неправильного теста», — сказал Бабиков в эфире телеканала «Югра».

Ранее IBU выбрал места проведения чемпионатов мира по биатлону 2024 и 2025 года.

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