Газизов: не считаю, что продажа пива на стадионах даст какой-то сумасшедший эффект

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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал возможное разрешение продажи пива на стадионах.
Газизов: не считаю, что продажа пива на стадионах даст какой-то сумасшедший эффект
  • РИА Новости

«Отношусь к этому положительно, но не считаю, что продажа пива на стадионах даст сумасшедший эффект клубам. Какой-то даст, конечно, но не то. Нужна возможность рекламы пива — это да. И не только в пределах стадионов. Поэтому давайте дождёмся принятия закона, посмотрим, что там будет прописано. С чего-то надо начинать — будем двигаться постепенно», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Запрет на продажу пива на стадионах действует в России с 2005 года.

Ранее Газизов рассказал, как «Спартак» поступит с отправленным в аренду во «Фламенго» Рошей.

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