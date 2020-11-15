Газизов: не считаю, что продажа пива на стадионах даст какой-то сумасшедший эффект

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал возможное разрешение продажи пива на стадионах.

«Отношусь к этому положительно, но не считаю, что продажа пива на стадионах даст сумасшедший эффект клубам. Какой-то даст, конечно, но не то. Нужна возможность рекламы пива — это да. И не только в пределах стадионов. Поэтому давайте дождёмся принятия закона, посмотрим, что там будет прописано. С чего-то надо начинать — будем двигаться постепенно», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Запрет на продажу пива на стадионах действует в России с 2005 года.

Ранее Газизов рассказал, как «Спартак» поступит с отправленным в аренду во «Фламенго» Рошей.