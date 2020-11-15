Чесноков оценил шансы Медведева и Рублёва на Итоговом турнире ATP

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Чесноков оценил шансы Даниила Медведева и Андрея Рублёва на Итоговом турнире ATP.

По мнению ветерана, турнирные перспективы первого из них определит стартовый матч с Александром Зверевым из Германии, в то время как Рублёву придётся сложнее.

«Многое для Медведева в Лондоне будет зависеть от того, обыграет он Зверева или нет. Подчеркну, оба подходят к очному поединку в отличной форме. Даня — после победы в Париже, Саша — после двух выигранных турниров в Германии и финала французского «Мастерса». Победитель встречи практически гарантирует себе выход из группы», — приводят слова Чеснокова «Известия».

Он также полагает, что в случае Рублёва всё будет зависеть от самого спортсмена.

«Своей победой над Домиником Тимом в Лондоне он доказал, что заслуженно закрепился в топ-10 в этом году. Но не стоит сравнивать турниры ATP-500 и Итоговый. Давление будет совершенно иное. К тому же у соперников Андрея больше опыта», — констатировал Чесноков.

Медведев сыграет со Зверевым 15 ноября, Рублёв и Рафаэль Надаль померятся силами 16 ноября.

Ранее Медведев заявил, что хочет выиграть хотя бы один матч на Итоговом турнире ATP.