Рамос превзошёл рекорд Буффона по матчам за сборную среди европейцев

Защитник и капитан сборной Испании по футболу Серхио Рамос стал рекордсменом по количеству матчей за национальную команду среди европейцев.

Знаковое для 34-летнего испанца событие произошло в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА со Швейцарией, на который он вышел в стартовом составе.

Эта игра стала для Рамоса 177-й за сборную команду. Таким образом, он превзошёл достижение итальянца Джанлуиджи Буффона, на счету которого 176 матчей.

Мировой рекорд по матчам за сборную принадлежит египтянину Ахмеду Хасану — 184 игры. На втором месте представитель Омана Ахмад Мубарак (179), на третьем месте со 178 играми располагается футболист из Кувейта Бадир Аль-Мутава. Помимо Рамоса, 177 матчей за сборную провёл мексиканец Клаудио Суарес.

Ранее сообщалось, что Роналду в матче с Андоррой забил 102-й мяч за сборную Португалии.