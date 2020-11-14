Рамос превзошёл рекорд Буффона по матчам за сборную среди европейцев

Короткая ссылка
Защитник и капитан сборной Испании по футболу Серхио Рамос стал рекордсменом по количеству матчей за национальную команду среди европейцев.
Рамос превзошёл рекорд Буффона по матчам за сборную среди европейцев
  • Reuters

Знаковое для 34-летнего испанца событие произошло в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА со Швейцарией, на который он вышел в стартовом составе.

Эта игра стала для Рамоса 177-й за сборную команду. Таким образом, он превзошёл достижение итальянца Джанлуиджи Буффона, на счету которого 176 матчей.

Мировой рекорд по матчам за сборную принадлежит египтянину Ахмеду Хасану — 184 игры. На втором месте представитель Омана Ахмад Мубарак (179), на третьем месте со 178 играми располагается футболист из Кувейта Бадир Аль-Мутава. Помимо Рамоса, 177 матчей за сборную провёл мексиканец Клаудио Суарес.

Ранее сообщалось, что Роналду в матче с Андоррой забил 102-й мяч за сборную Португалии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить