ЦСКА всухую разгромил «Сочи» в матче КХЛ, забросив семь шайб

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Московский ЦСКА одержал разгромную победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА всухую разгромил «Сочи» в матче КХЛ, забросив семь шайб
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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев льда.

Победу ЦСКА принесли шайбы Константина Окулова, Антона Слепышева, Егора Афанасьева, Мэта Робинсона, Никиты Коростылёва, Сергея Андронова, оформившего дубль.

В других матчах игрового дня челябинский «Трактор» на выезде победил китайский «Куньлунь Ред Стар» (5:3), московское «Динамо» на своём льду в овертайме проиграло «Салавату Юлаеву» (3:4), а «Ак Барс» в Казани победил нижнекамский «Нефтехимик» (3:2).

Ранее появилась информация, что Илья Ковальчук готов вернуться в КХЛ на зарплату в $1 млн.

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