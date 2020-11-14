Йокушлу заявил, что цель сборной Турции — победить в матче с Россией
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«В последних четырёх матчах мы не побеждали, так что цель — выиграть. У нас есть для этого необходимый потенциал. Знаю, что в последних матчах мы не очень хорошо проводили первый тайм, но потом прибавляли после перерыва. Постараемся в этот раз играть активно с самого начала», — заявил Йокушлу на пресс-конференции.
Матч Турция — Россия состоится 15 ноября в Стамбуле.
Ранее появилась информация, что защитник сборной Турции Мерт Четин покинул расположение команды.