Йокушлу заявил, что цель сборной Турции — победить в матче с Россией

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Полузащитник сборной Турции по футболу Окай Йокушлу поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой России.
Йокушлу заявил, что цель сборной Турции — победить в матче с Россией
  • globallookpress.com

«В последних четырёх матчах мы не побеждали, так что цель — выиграть. У нас есть для этого необходимый потенциал. Знаю, что в последних матчах мы не очень хорошо проводили первый тайм, но потом прибавляли после перерыва. Постараемся в этот раз играть активно с самого начала», — заявил Йокушлу на пресс-конференции.

Матч Турция — Россия состоится 15 ноября в Стамбуле.

Ранее появилась информация, что защитник сборной Турции Мерт Четин покинул расположение команды.

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