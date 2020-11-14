Источник: «Локомотив» предлагал €12 + 3 млн за футболиста «Страсбурга» Симакана
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Об этом сообщает Le10sport. По информации источника, перед закрытием трансферного окна в начале октября железнодорожники предлагали за 20-летнего француза €12 млн плюс €3 млн в качестве бонусов.
В сезоне-2020/21 Симакан провёл десять матчей за «Страсбург», на его счету одна результативная передача.
Ранее председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что не планирует покидать клуб.