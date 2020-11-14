Шлеменко раскритиковал действия полиции в инциденте с Харитоновым и Яндиевым

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Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал потасовку российского бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова и бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева.
Шлеменко раскритиковал действия полиции в инциденте с Харитоновым и Яндиевым
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Самое реальное развитие событий — это устроить между ними бой. Не за деньги, пускай они сами свои финансовые вопросы решают. Проблем с организацией боя не будет. Такой поединок набрал бы просмотров, интерес уже подогрет. С точки зрения законопослушного гражданина, Харитонов поступил правильно, написав заявление. А с точки зрения уличных понятий, это не совсем корректно. В моей молодости так не поступали. Мне кажется, этот вопрос нужно решать иначе. Если же Адам использовал в бою какой-то предмет, я отрицательно на это смотрю. Если будут доказательства о применении какого-то кастета, то можно понять, почему сторона Сергея подаёт заявление в полицию», — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Также боец высказался о действиях стражей порядка в данном инциденте.

«Мне показалось, что полицейские в этом инциденте повели себя несколько трусливо. Но они во многих моментах, к сожалению, себя так ведут. У них есть закон о полиции, так что им сложно решиться, а тем более тут два бойца. Они держали Сергея, поскольку он был менее агрессивен, его проще держать. Но я считаю, полиция должна была действовать более серьёзно. Я так понимаю, там были обычные ребята из полиции, им было трудно разнимать бойцов», — добавил Шлеменко.

Харитонов попал в больницу в результате потасовки с Яндиевым, которая случилась вечером 13 ноября в Москве.

Ранее адвокат Харитонова рассказал, сколько времени боец проведёт в больнице после потасовки с Яндиевым.

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