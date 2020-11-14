Адвокат Харитонова рассказал, сколько времени боец проведёт в больнице после потасовки с Яндиевым

Александр Кравцов, адвокат бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова, заявил, что спортсмен проведёт в больнице как минимум десять дней после потасовки с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым.

«Карьера? Знаете, об этом пока никто не говорит. Вопрос об этом не ставился. Для нас сейчас главное — его здоровье. Александра положили в больницу минимум на десять дней. Минимум», — цитирует юриста РЕН ТВ.

Потасовка между бойцами случилась вечером 13 ноября в московских «Лужниках» после одного из мероприятий. Яндиев нанёс Харитонову несколько ударов в голову, после чего спортсменов удалось разнять.

Ранее было опубликовано видео потасовки Харитонова с Яндиевым.