Адвокат Харитонова рассказал, сколько времени боец проведёт в больнице после потасовки с Яндиевым
- РИА Новости
«Карьера? Знаете, об этом пока никто не говорит. Вопрос об этом не ставился. Для нас сейчас главное — его здоровье. Александра положили в больницу минимум на десять дней. Минимум», — цитирует юриста РЕН ТВ.
Потасовка между бойцами случилась вечером 13 ноября в московских «Лужниках» после одного из мероприятий. Яндиев нанёс Харитонову несколько ударов в голову, после чего спортсменов удалось разнять.
Ранее было опубликовано видео потасовки Харитонова с Яндиевым.