Вердум не договорился с Bellator и не будет драться с Фёдором Емельяненко

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Фабрисио Вердум не договорился о контракте с промоушеном смешанных единоборств Bellator.

«Я не договорился с ними, поскольку Bellator хотел, чтобы мой первый бой был реваншем с Фёдором Емельяненко. Я очень уважаю его и не могу сказать, что он не хотел драться, но переговоров с Фёдором не было. Bellator хотел, чтобы это был мой первый поединок, а затем по контракту я провёл бы ещё четыре или пять боёв. Мой менеджер Али Абдель-Азиз ведёт переговоры с PFL. Возможно, я приму участие в этом чемпионате», — цитирует Вердума BJ Penn.

Первый бой между Емельяненко и Вердумом состоялся в июне 2010 года и завершился победой бразильца болевым приемом в первом раунде.

Ранее Фёдор Емельяненко назвал бойцов, которые придут на смену ему.