Фёдор Емельяненко назвал бойцов, которые придут на смену ему

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко ответил на вопрос, видит ли он уже достойных бойцов, которые придут на смену ему.

«Конечно, я вижу свою смену в команде Fedor Team. Вадим Немков — уже чемпион, Анатолий Токов и Валентин Молдавский, надеюсь, скоро станут ими», — сказал Емельяненко на совместной пресс-конференции Okko и Bellator.

44-летний Фёдор Емельяненко провёл на профессиональном уровне 45 боёв, в 39 из которых одержал победу. Он потерпел шесть поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Емельяненко заявил, что хотел бы провести бой за титул Bellator.