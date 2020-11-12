Фёдор Емельяненко назвал бойцов, которые придут на смену ему

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Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко ответил на вопрос, видит ли он уже достойных бойцов, которые придут на смену ему.
Фёдор Емельяненко назвал бойцов, которые придут на смену ему
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«Конечно, я вижу свою смену в команде Fedor Team. Вадим Немков — уже чемпион, Анатолий Токов и Валентин Молдавский, надеюсь, скоро станут ими», — сказал Емельяненко на совместной пресс-конференции Okko и Bellator.

44-летний Фёдор Емельяненко провёл на профессиональном уровне 45 боёв, в 39 из которых одержал победу. Он потерпел шесть поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Емельяненко заявил, что хотел бы провести бой за титул Bellator.

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