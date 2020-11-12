Фёдор Емельяненко заявил, что хотел бы провести бой за титул Bellator

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Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко ответил на вопрос по поводу дальнейшей карьеры.
Фёдор Емельяненко заявил, что хотел бы провести бой за титул Bellator
  • © Etsuo Hara
  • Gettyimages.ru

«Посмотрим. Дай бог, один провести сейчас. Всё будет зависеть от самочувствия. Я бы хотел ещё , если бог даст, и за пояс побиться», — сказал Емельяненко на совместной пресс-конференции Okko и Bellator.

Он также рассказал, что рассматривается вариант проведения в Москве.

«Либо этим летом, либо позже. Говорили с президентом Bellator Скоттом Кокером, в планах есть такое», — добавил Емельяненко.

44-летний Фёдор Емельяненко провёл на профессиональном уровне 45 боёв, в 39 из которых одержал победу. Он потерпел шесть поражений и ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Магомед Исмаилов заявил, что никогда не стал бы драться с Фёдором Емельяненко.

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