Фёдор Емельяненко заявил, что хотел бы провести бой за титул Bellator

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко ответил на вопрос по поводу дальнейшей карьеры.

«Посмотрим. Дай бог, один провести сейчас. Всё будет зависеть от самочувствия. Я бы хотел ещё , если бог даст, и за пояс побиться», — сказал Емельяненко на совместной пресс-конференции Okko и Bellator.

Он также рассказал, что рассматривается вариант проведения в Москве.

«Либо этим летом, либо позже. Говорили с президентом Bellator Скоттом Кокером, в планах есть такое», — добавил Емельяненко.

44-летний Фёдор Емельяненко провёл на профессиональном уровне 45 боёв, в 39 из которых одержал победу. Он потерпел шесть поражений и ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Магомед Исмаилов заявил, что никогда не стал бы драться с Фёдором Емельяненко.