Исмаилов заявил, что никогда не стал бы драться с Фёдором Емельяненко

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что не стал бы вызывать на бой и драться с легендарным соотечественником Фёдором Емельяненко.
Исмаилов заявил, что никогда не стал бы драться с Фёдором Емельяненко
  • РИА Новости

«Никогда с Фёдором не подерусь. Я, к примеру, не поддержу никого из России, кто в будущем захочет подраться с Хабибом Нурмагомедовым. Я ребятам перед боем с Александром Емельяненко сказал, что одним словом можно всё перевернуть. Я бы после боя крикнул: «Фёдор!» — и больше бы ничего не объяснял. Но я бы так не сделал, я уважаю Фёдора и всё то, что он для нас сделал, сделал для ММА. Никогда бы так не поступил», — приводит слова Исмаилова ТАСС.

44-летний Фёдор Емельяненко провёл на профессиональном уровне 45 боёв, в 39 из которых одержал победу. Он потерпел шесть поражений и ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Исмаилов согласился дать реванш Александру Емельяненко.

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