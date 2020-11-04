Исмаилов согласился дать реванш Александру Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что готов дать соотечественнику Александру Емельяненко реванш.

«Если Александр вернётся, один хороший бой выиграет. Все увидят, что Саша хорошо себя чувствует, а он скажет, мол, в нашем бою была случайность. Из-за того что он тогда поставил на кон всё, я готов из уважения дать ему реванш», — приводит слова Исмаилова ТАСС.

24 июля Исмаилов и Емельяненко провели бой на турнире ACA 107, который проходил в Сочи. Исмаилов одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее Исмаилов рассказал, что общался с Александром Емельяненко.