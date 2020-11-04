Исмаилов согласился дать реванш Александру Емельяненко

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что готов дать соотечественнику Александру Емельяненко реванш.
Исмаилов согласился дать реванш Александру Емельяненко
  • РИА Новости

«Если Александр вернётся, один хороший бой выиграет. Все увидят, что Саша хорошо себя чувствует, а он скажет, мол, в нашем бою была случайность. Из-за того что он тогда поставил на кон всё, я готов из уважения дать ему реванш», — приводит слова Исмаилова ТАСС.

24 июля Исмаилов и Емельяненко провели бой на турнире ACA 107, который проходил в Сочи. Исмаилов одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее Исмаилов рассказал, что общался с Александром Емельяненко.

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