Исмаилов: общался с Александром Емельяненко, он пригласил меня в гости

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, о чём общался со своим бывшим соперником Александром Емельяненко.
Исмаилов: общался с Александром Емельяненко, он пригласил меня в гости
  • РИА Новости

«Я звонил и общался с Александром, он пригласил меня в гости. Сейчас буду в Москве, обязательно зайду в гости, посидим и пообщаемся. Он сказал, что подготовит хлеб-соль. Саша позвал меня прямо в гости, а не куда-то посидеть, и мне понравилось, как мы пообщались по телефону. Это было гораздо приятнее, чем то, что он говорил в интервью», — цитирует Исмаилова ТАСС. 

Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в бою, который состоялся 24 июля.

Ранее Исмаилов согласился сразиться с Власовым.

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