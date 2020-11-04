Исмаилов: общался с Александром Емельяненко, он пригласил меня в гости

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, о чём общался со своим бывшим соперником Александром Емельяненко.

«Я звонил и общался с Александром, он пригласил меня в гости. Сейчас буду в Москве, обязательно зайду в гости, посидим и пообщаемся. Он сказал, что подготовит хлеб-соль. Саша позвал меня прямо в гости, а не куда-то посидеть, и мне понравилось, как мы пообщались по телефону. Это было гораздо приятнее, чем то, что он говорил в интервью», — цитирует Исмаилова ТАСС.

Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в бою, который состоялся 24 июля.

Ранее Исмаилов согласился сразиться с Власовым.