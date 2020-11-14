Быстров: у Дзюбы слишком много просили за видео, нужно было меньше просить
- РИА Новости
«Нужно позвать Дзюбу в студию и у него спросить о ситуации, которая с ним произошла. Мы можем только судить со стороны, и то это неофициальная информация. Если и впрямь просили, то много слишком просили, нужно было поменьше просить. Что надо делать в такой ситуации? Видео не посылать никуда и не хранить в телефоне», — заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».
СМИ опубликовали информацию о том, что у Артёма Дзюбы требовали $5 млн, чтобы скандальное видео интимного характера не попало в интернет. Личность шантажиста известна и 32-летнему форварду, и правоохранительным органам. Более того, футболист встречался с этим человеком и записал разговор.
Ранее футболист «Зенита» Барриос получил травму в матче за сборную Колумбии.