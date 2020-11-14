Футболист «Зенита» Барриос получил травму в матче за сборную Колумбии
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Барриос получил травму в первом тайме встречи и покинул поле на 32-й минуте, уступив место Луису Диасу.
В сезоне-2020/21 колумбиец вышел на поле 12 раз в матчах первенства Российской премьер-лиги и отдал одну голевую передачу. В настоящее время «Зенит» (30) находится на втором месте в турнирной таблице.
Ранее Семак сообщил, что Азмун и Дриусси занимаются индивидуально, а Малком тренируется лишь частично.