Футболист «Зенита» Барриос получил травму в матче за сборную Колумбии

Короткая ссылка
Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос не сумел доиграть до конца матч квалификационного раунда к ЧМ-2022 с командой Уругвая (0:3).
Футболист «Зенита» Барриос получил травму в матче за сборную Колумбии
  • © РИА Новости / Саид Царнаев

Барриос получил травму в первом тайме встречи и покинул поле на 32-й минуте, уступив место Луису Диасу.

В сезоне-2020/21 колумбиец вышел на поле 12 раз в матчах первенства Российской премьер-лиги и отдал одну голевую передачу. В настоящее время «Зенит» (30) находится на втором месте в турнирной таблице. 

Ранее Семак сообщил, что Азмун и Дриусси занимаются индивидуально, а Малком тренируется лишь частично. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить