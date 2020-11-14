Футболист «Зенита» Барриос получил травму в матче за сборную Колумбии

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос не сумел доиграть до конца матч квалификационного раунда к ЧМ-2022 с командой Уругвая (0:3).

Барриос получил травму в первом тайме встречи и покинул поле на 32-й минуте, уступив место Луису Диасу.

В сезоне-2020/21 колумбиец вышел на поле 12 раз в матчах первенства Российской премьер-лиги и отдал одну голевую передачу. В настоящее время «Зенит» (30) находится на втором месте в турнирной таблице.

Ранее Семак сообщил, что Азмун и Дриусси занимаются индивидуально, а Малком тренируется лишь частично.