Футболист «Рубина» Хван Ин Бом заболел коронавирусом в расположении сборной Южной Кореи

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Полузащитник казанского «Рубина» Хван Ин Бом сдал положительный тест на коронавирус, находясь в расположении национальной сборной Южной Кореи.
Футболист «Рубина» Хван Ин Бом заболел коронавирусом в расположении сборной Южной Кореи
  • © официальный сайт клуба "Рубин"

Об этом сообщает агентство Yonhap. Помимо легионера казанцев, коронавирус выявлен ещё у троих футболистов южнокорейской сборной: Чо Хен У («Ульсан Хёндэ»), Квон Чхан Хуна («Фрайбург») и Ли Дон Жуна («Пусан Ай Парк»). Также положительный результат теста получил один из сотрудников команды.

Все заболевшие изолированы от других членов команды, 14 ноября они пройдут повторное тестирование. Вечером в этот же день у Южной Кореи запланирован товарищеский матч с Мексикой.

Ранее сообщалось, что футболист «Рубина» Кварацхелия сдал положительный тест на коронавирус в сборной Грузии.

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