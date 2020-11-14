Футболист «Рубина» Хван Ин Бом заболел коронавирусом в расположении сборной Южной Кореи

Полузащитник казанского «Рубина» Хван Ин Бом сдал положительный тест на коронавирус, находясь в расположении национальной сборной Южной Кореи.

Об этом сообщает агентство Yonhap. Помимо легионера казанцев, коронавирус выявлен ещё у троих футболистов южнокорейской сборной: Чо Хен У («Ульсан Хёндэ»), Квон Чхан Хуна («Фрайбург») и Ли Дон Жуна («Пусан Ай Парк»). Также положительный результат теста получил один из сотрудников команды.

Все заболевшие изолированы от других членов команды, 14 ноября они пройдут повторное тестирование. Вечером в этот же день у Южной Кореи запланирован товарищеский матч с Мексикой.

Ранее сообщалось, что футболист «Рубина» Кварацхелия сдал положительный тест на коронавирус в сборной Грузии.