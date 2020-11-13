СМИ: Неймар хочет убедить ПСЖ продать его в «Барселону»

Бразильский форвард французского «Пари Сен-Жермен» Неймар не намерен продлевать контракт с клубом.

Как сообщает Sport.es, Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барселону», из которой ушёл в 2017 году, и намерен убедить руководство ПСЖ продать его уже нынешним летом, так как иначе он уйдёт свободным агентом, поскольку его контракт истекает в 2022 году.

Отмечается, что судебные разбирательства Неймара с предыдущим руководством «Барселоны» не должны помешать возможному трансферу в свете предстоящей смены руководства каталонского клуба.

Ранее появилась информация, что Неймар хочет зарабатывать €36 млн в год по новому контракту с ПСЖ.