Губерниев: мы с Черчесовым добрые приятели, такие пикировки — это часть и моей, и его профессии

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о своей словесной перепалке с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым после контрольного матча с национальной командой Молдавии.
Губерниев: мы с Черчесовым добрые приятели, такие пикировки — это часть и моей, и его профессии
  • РИА Новости

«Это совершенно нормальная история. Мы с Черчесовым добрые приятели, поэтому такие пикировки, в том числе в прямом эфире, — это часть и моей, и его профессии. Он прекрасно знает стиль моей работы и с удовольствием приходит ко мне на интервью. Вчера у меня сработала эфирная реакция, и я так выразил своё мнение. Взрослые люди могут себе позволить не соглашаться друг с другом», — приводит слова Губерниева Sport24.

Во время послематчевого интервью в прямом эфире Черчесов резко ответил на вопрос Губерниева о привлечении голкипера Матвея Сафонова к матчам за сборную.

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной России объяснил, почему в товарищеском матче с Молдавией не сыграл Сафонов.

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