Экс-тренер сборной России объяснил, почему в товарищеском матче с Молдавией не сыграл Сафонов

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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк объяснил, почему вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не получил игрового времени в товарищеском матче с Молдавией.
Экс-тренер сборной России объяснил, почему в товарищеском матче с Молдавией не сыграл Сафонов
  • РИА Новости
  • © Sputnik

«В сборной, как правило, место в воротах занимают те люди, на которых тренерский штаб рассчитывает и в дальнейших матчах. Это делается для того, чтобы они не теряли уверенности в себе. Хотя, возможно, шанс сыграть с Турцией получат Сафонов или Сослан Джанаев», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Бородюк подчеркнул, что один мяч молдаванам сборная России обязана была забивать.  

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