Экс-тренер сборной России объяснил, почему в товарищеском матче с Молдавией не сыграл Сафонов

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк объяснил, почему вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не получил игрового времени в товарищеском матче с Молдавией.

«В сборной, как правило, место в воротах занимают те люди, на которых тренерский штаб рассчитывает и в дальнейших матчах. Это делается для того, чтобы они не теряли уверенности в себе. Хотя, возможно, шанс сыграть с Турцией получат Сафонов или Сослан Джанаев», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Бородюк подчеркнул, что один мяч молдаванам сборная России обязана была забивать.