Бышовец объяснил важность Жиркова для сборной России

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался об игре футболиста «Зенита» Юрия Жиркова, который в 37 лет по-прежнему вызывается в сборную России.

«Мне не показалось, что в этом матче с Молдавией Жирков сильно устал и отдал все силы. Матч был больше экспериментальным. Я уверен, что Юра влияет на обстановку в команде, это очень важно, что есть такие примеры. В свое время на чемпионат мира-1970 поехали Слава Метревели и Лев Яшин, которые особо не играли. Однако их присутствие, отношение к команде и влияние на микроклимат — это очень важно. Сейчас подобную функцию выполняет Юра Жирков. Потому такие опытные футболисты всегда нужны в составе национальной сборной. Особенно если они способны играть и приносить пользу в матче», — заявил Бышовец Sport24.

В активе Юрия Жиркова 98 матчей за сборную России и два забитых мяча.

Ранее врач сборной России Безуглов объяснил хорошую форму 37-летнего Жиркова.