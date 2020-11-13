Сон Хын Мин назван лучшим игроком октября в АПЛ

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Форвард лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан лучшим игроком октября в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Сон Хын Мин назван лучшим игроком октября в АПЛ
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-служба АПЛ. В прошлом месяце 28-летний футболист провёл в АПЛ три матча. Он забил по мячу «Бернли» (1:0) и «Вест Хэму» (3:3), а также оформил дубль в ворота «Манчестер Юнайтед» (6:1). Кроме того, в его активе две голевые передачи в этих матчах.

Суммарно в этом сезоне кореец принял участие в 13 матчах за клуб, в которых забил 10 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее Моуринью выразил мнение, что «Тоттенхэм» мог бы стать чемпионом во многих странах Европы.

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