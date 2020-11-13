Аббасов рассказал, как пришёл в спорт

Короткая ссылка
Действующий чемпион ONE FC Кямран Аббасов рассказал, как пришёл в спорт.
Аббасов рассказал, как пришёл в спорт
  • ©onefc.com

«Именно в этот спорт я попал в возрасте 18 лет, тогда и начал профессионально выступать. До этого занимался борьбой, боксом, кикбоксингом, но всегда чего-то не хватало. В смешанные единоборства попал случайно. Предложили подраться, я согласился, а дальше пошло-поехало», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам Аббасова, по национальности он турок, родился и вырос в Киргизии, а в России живёт шестой год.

«Россия стала для меня второй родиной и стартом моей профессиональной карьеры. Некоторые не понимают, почему я выхожу именно с тремя флагами. Для меня флаги Киргизии, Турции и России очень важны», — отметил он.

Как добавил Аббасов, ему очень приятно, что много людей из разных стран считают его своим, а сам он не делит людей по национальностям.

Ранее, как сообщала газета «Известия», бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс — младший прокомментировал решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить