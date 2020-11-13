Действующий чемпион ONE FC Кямран Аббасов рассказал, как пришёл в спорт.

«Именно в этот спорт я попал в возрасте 18 лет, тогда и начал профессионально выступать. До этого занимался борьбой, боксом, кикбоксингом, но всегда чего-то не хватало. В смешанные единоборства попал случайно. Предложили подраться, я согласился, а дальше пошло-поехало», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам Аббасова, по национальности он турок, родился и вырос в Киргизии, а в России живёт шестой год.

«Россия стала для меня второй родиной и стартом моей профессиональной карьеры. Некоторые не понимают, почему я выхожу именно с тремя флагами. Для меня флаги Киргизии, Турции и России очень важны», — отметил он.

Как добавил Аббасов, ему очень приятно, что много людей из разных стран считают его своим, а сам он не делит людей по национальностям.

Ранее, как сообщала газета «Известия», бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс — младший прокомментировал решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.