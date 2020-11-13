Шлеменко считает Волкова фаворитом в бою с Оверимом

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко предположил, что его соотечественник Александр Волков, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в тяжёлом весе, одержит победу над голландцем Алистаром Оверимом.
Шлеменко считает Волкова фаворитом в бою с Оверимом
  • © Пресс-служба RCC

«У Волкова против Оверима большие шансы. Они оба представители ударного стиля. Как показывает практика, Саше довольно хорошо удаётся справляться с ударниками. Хотя Оверим и опытный, но я верю в Волкова. Судя по последнему бою, Александр хорошо набрал физически, в этом бою он для меня является фаворитом. Если Волков выиграет так же, как и предыдущий поединок — уверенно, нокаутом, — тогда, возможно, он получит серьёзного оппонента. Хотя и Оверим является серьёзным соперником. Этот поединок для обоих — вызов и возможность проявить себя», — сказал Шлеменко «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что российский боец UFC Волков проведёт следующий бой с Оверимом.

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