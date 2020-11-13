Стало известно расписание ЧЕ-2020

Стало известно расписание матчей финального раунда чемпионата Европы по футболу — 2020, который из-за пандемии коронавируса был перенесён на лето 2021 года.

Reuters

Открывать турнир будут сборные Италии и Турции. Групповой этап 11 июня

Группа A: Турция — Италия (21:00 мск, Рим) 12 июня

Группа A: Уэльс — Швейцария (15:00 мск, Баку)

Группа B: Дания — Финляндия (18:00 мск, Копенгаген)

Группа B: Бельгия — Россия (21:00 мск, Санкт-Петербург) 13 июня

Группа D: Англия — Хорватия (15:00 мск, Лондон)

Группа C: Австрия — Северная Македония (18:00, Бухарест)

Группа C: Нидерланды — Украина (21:00 мск, Амстердам) 14 июня

Группа D: Шотландия — Чехия (15:00 мск, Глазго)

Группа E: Польша — Словакия (18:00 мск, Дублин)

Группа E: Испания — Швеция (21:00 мск, Бильбао) 15 июня

Группа F: Венгрия — Португалия (18:00 мск, Будапешт)

Группа F: Франция — Германия (21:00 мск, Мюнхен) 16 июня

Группа B: Финляндия — Россия (15:00 мск, Санкт-Петербург)

Группа A: Турция — Уэльс (18:00 мск, Баку)

Группа A: Италия — Швейцария (21:00 мск, Рим) 17 июня

Группа C: Украина — Северная Македония (15:00 мск, Бухарест)

Группа B: Дания — Бельгия (18:00 мск, Копенгаген)

Группа C: Нидерланды — Австрия (21:00 мск, Амстердам) 18 июня

Группа E: Швеция — Словакия (15:00 мск, Дублин)

Группа D: Хорватия — Чехия (18:00 мск, Глазго)

Группа D: Англия — Шотландия (21:00 мск, Лондон) 19 июня

Группа F: Венгрия — Франция (15:00 мск, Будапешт)

Группа F: Португалия — Германия (18:00 мск, Мюнхен)

Группа E: Испания — Польша (21:00 мск, Бильбао) 20 июня

Группа A: Италия — Уэльс (18:00 мск, Рим)

Группа A: Швейцария — Турция (18:00 мск, Баку) 21 июня

Группа C: Северная Македония — Нидерланды (18:00 мск, Амстердам)

Группа C: Украина — Австрия (18:00 мск, Бухарест)

Группа B: Россия — Дания (21:00 мск, Копенгаген)

Группа B: Финляндия — Бельгия (21:00 мск, Санкт-Петербург) 22 июня

Группа D: Чехия — Англия (21:00 мск, Лондон)

Группа D: Хорватия — Шотландия (21:00 мск, Глазго) 23 июня

Группа E: Словакия — Испания (18:00 мск, Бильбао)

Группа E: Швеция — Польша (18:00 мск, Дублин)

Группа F: Германия — Венгрия (21:00 мск, Мюнхен)

Группа F: Португалия — Франция (21:00 мск, Будапешт) Две сильнейшие сборные каждой группы, а также четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф. ПЛЕЙ-ОФФ

1/8 финала

26 июня

1: 2A — 2B (18:00 мск, Амстердам)

2: 1A — 2C (21:00 мск, Лондон) 27 июня

3: 1C — 3D/E/F (18:00 мск, Будапешт)

4: 1B — 3A/D/E/F (21:00 мск, Бильбао) 28 июня

5: 2D — 2E (18:00 мск, Копенгаген)

6: 1F — 3A/B/C (21:00 мск, Бухарест) 29 июня

7: 1D — 2F (18:00 мск, Дублин)

8: 1E — 3A/B/C/D (21:00 мск, Глазго) Четвертьфиналы 2 июля

Четвертьфинал 1: победитель матча 6 — победитель матча 5 (18:00 мск, Санкт-Петербург)

Четвертьфинал 2: победитель матча 4 — победитель матча 2 (21:00 мск, Мюнхен) 3 июля

Четвертьфинал 3: победитель матча 1 — победитель матча 3 (18:00 мск, Баку)

Четвертьфинал 4: победитель матча 8 — победитель матча 7 (21:00 мск, Рим) Полуфиналы

6 июля

Полуфинал 1: победитель четвертьфинала 1 — победитель четвертьфинала 2 (21:00 мск, Лондон) 7 июля

Полуфинал 2: победитель четвертьфинала 4 — победитель четвертьфинала 3 (21:00 мск, Лондон) Финал

11 июля

Победитель полуфинала 1 — победитель полуфинала 2 (21:00 мск, Лондон) Ранее стали известны составы всех групп чемпионата Европы по футболу.