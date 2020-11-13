Стали известны составы всех групп чемпионата Европы по футболу

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После финальных матчей квалификации в четверг определились все участники чемпионата Европы по футболу.
Стали известны составы всех групп чемпионата Европы по футболу
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Последние четыре путёвки завоевали Северная Македония, Венгрия, Словакия и Шотландия. Финальная часть турнира должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год.

Итоговый состав участников Евро выглядит следующим образом: Группа А. Италия, Турция, Уэльс, Швейцария. Группа В. Бельгия, Россия, Дания, Финляндия. Группа С. Украина, Нидерланды, Австрия, Северная Македония. Группа D. Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия. Группа Е. Испания, Швеция, Польша, Словакия. Группа F. Германия, Португалия, Франция, Венгрия.

Ранее сообщалось, что Александар Митрович не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии с Шотландией и оставил Сербию без Евро.

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