Аббасов оценил свою победу над Накашимой в ONE FC

Действующий чемпион ONE FC Кямран Аббасов оценил победу над Джеймсом Накашимой, которая позволила ему защитить свой титул.

«Как себя оцениваю? Как говорится, победителей не судят. Считаю, что не очень хорошо выступил», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, сказались пандемия, скомканная подготовка.

«Думаю, что я выиграл первый раунд. Второй раунд, можно сказать, с небольшим преимуществом на его стороне, а третий раунд, да, согласен, я проиграл. Сказался перелом носа», — сообщил Аббасов.

Как отметил спортсмен, он должен был работать первым номером, но пришлось изменить тактику, перейти на контратаки.

Ранее, как сообщала газета «Известия», бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс — младший прокомментировал решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.