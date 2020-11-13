Аббасов оценил свою победу над Накашимой в ONE FC
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«Как себя оцениваю? Как говорится, победителей не судят. Считаю, что не очень хорошо выступил», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, сказались пандемия, скомканная подготовка.
«Думаю, что я выиграл первый раунд. Второй раунд, можно сказать, с небольшим преимуществом на его стороне, а третий раунд, да, согласен, я проиграл. Сказался перелом носа», — сообщил Аббасов.
Как отметил спортсмен, он должен был работать первым номером, но пришлось изменить тактику, перейти на контратаки.
Ранее, как сообщала газета «Известия», бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс — младший прокомментировал решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.