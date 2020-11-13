Сборная России провела восстановительную тренировку перед матчем Лиги наций с Турцией

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Сборная России по футболу провела восстановительную тренировку после товарищеской встречи с командой Молдавии (0:0).
Сборная России провела восстановительную тренировку перед матчем Лиги наций с Турцией
  • © rfs.ru

«Восстановительная тренировка сборной России. Часть команды занимается на поле. Те, кто играл больше тайма, восстанавливаются в тренажёрном зале отеля», — гласит заявление пресс-службы национальной команды.

Сборная России сыграет матч группового этапа Лиги наций с командой Турции 15 ноября. Встреча пройдёт в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

Ранее Кучаев прокомментировал свой дебют за сборную России.

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