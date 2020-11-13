Сборная России провела восстановительную тренировку перед матчем Лиги наций с Турцией
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«Восстановительная тренировка сборной России. Часть команды занимается на поле. Те, кто играл больше тайма, восстанавливаются в тренажёрном зале отеля», — гласит заявление пресс-службы национальной команды.
Восстановительная тренировка @TeamRussia— Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2020
Часть команды занимается на поле. Те кто играл больше тайма, восстанавливаются в тренажерном зале отеля. pic.twitter.com/54iZJAjhu3
Сборная России сыграет матч группового этапа Лиги наций с командой Турции 15 ноября. Встреча пройдёт в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».
Ранее Кучаев прокомментировал свой дебют за сборную России.