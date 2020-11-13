В Дагестане нарисовали граффити в честь чемпиона UFC Нурмагомедова и его отца
- © REUTERS/Christopher Pike
Как сообщили организаторы стрит-арт фестиваля «Стена» в Дербенте, на одной из многоэтажек города была размешена работа, которую создал американский художник Бос Лоджик. Сам автор рисунка дал согласие на воспроизведение своего творения. Стрит-арт был создан пермским художником Вячеславом Каменских. Граффити посвящено не только знаменитому бойцу и его отцу, но и взаимоотношениям отцов и детей.
- Рисунок Хабиба Нурмагомедова
Адбулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, скончался на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Ранее Орловский прокомментировал слова Тактарова о договорном характере боя Нурмагомедова с Гэтжи.