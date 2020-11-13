В Дагестане нарисовали граффити в честь чемпиона UFC Нурмагомедова и его отца

На одном из многоэтажных домов дагестанского города Дербент появилось огромное граффити, посвящённое чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову и его отцу Абдулманапу Нурмагомедову, который ушёл из жизни 3 июля 2020 года.

Как сообщили организаторы стрит-арт фестиваля «Стена» в Дербенте, на одной из многоэтажек города была размешена работа, которую создал американский художник Бос Лоджик. Сам автор рисунка дал согласие на воспроизведение своего творения. Стрит-арт был создан пермским художником Вячеславом Каменских. Граффити посвящено не только знаменитому бойцу и его отцу, но и взаимоотношениям отцов и детей.

Рисунок Хабиба Нурмагомедова

Адбулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, скончался на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Орловский прокомментировал слова Тактарова о договорном характере боя Нурмагомедова с Гэтжи.