Орловский прокомментировал слова Тактарова о договорном характере боя Нурмагомедова с Гэтжи
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«Вы знаете, не хочу говорить, но я тоже слышал об этом. Тут очень многие начали говорить. Я болел за Хабиба. То есть я так не думаю, но слышал, что очень многие говорили из-за того, как Гэтжи дрался. Но думаю, что нет, не знаю. У нас с Хабибом есть общие друзья. Они говорят, что он пахал», — сказал Орловский на YouTube-канале «Ушатайка».
Также он подчеркнул, что ни разу не сталкивался с договорными боями в UFC, так как в США это наказуемо — вплоть до федерального уровня.
24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й. При этом он не потерпел ни одного поражения.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Ранее Виталий Минаков заявил, что к словам Тактарова о договорном бое Нурмагомедова с Гэтжи нужно относиться с иронией.