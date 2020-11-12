Орловский прокомментировал слова Тактарова о договорном характере боя Нурмагомедова с Гэтжи

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Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский прокомментировал заявление Олега Тактарова, который предположил, что поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 254 носил договорной характер.
Орловский прокомментировал слова Тактарова о договорном характере боя Нурмагомедова с Гэтжи
  • Reuters

«Вы знаете, не хочу говорить, но я тоже слышал об этом. Тут очень многие начали говорить. Я болел за Хабиба. То есть я так не думаю, но слышал, что очень многие говорили из-за того, как Гэтжи дрался. Но думаю, что нет, не знаю. У нас с Хабибом есть общие друзья. Они говорят, что он пахал», — сказал Орловский на YouTube-канале «Ушатайка».

Также он подчеркнул, что ни разу не сталкивался с договорными боями в UFC, так как в США это наказуемо — вплоть до федерального уровня.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Виталий Минаков заявил, что к словам Тактарова о договорном бое Нурмагомедова с Гэтжи нужно относиться с иронией.

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