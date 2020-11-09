Минаков: к словам Тактарова о договорном бое Нурмагомедова с Гэтжи нужно относиться с иронией

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков прокомментировал заявление Олега Тактарова, который предположил, что поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 254 носил договорной характер.

«К словам Тактарова стоит относиться с иронией. Олег Николаевич занял эпатажную позицию плохого парня в плане комментариев о наших спортсменах. Это его мнение, которое имеет место быть, а я так не считаю. В боях смешанного стиля тяжело провести договорной бой, чтобы этого никто не заметил. В поединке Нурмагомедова и Гэтжи было видно, что наш боец был на голову сильнее. Для Джастина тот поединок был настоящим шансом заявить о себе как о звезде. Какие тут договорняки? Как можно продать шанс на наследие за деньги? Ерунда полнейшая», — сказал Минаков «Чемпионату».

Нурмагомедов победил Гэтжи удушающим приёмом во втором раунде боя. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры.

Ранее Тактаров выразил мнение, что бой Нурмагомедова с Гэтжи был договорным.