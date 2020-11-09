Тактаров считает, что бой Нурмагомедова с Гэтжи был договорным

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, прошедший 24 октября, был договорным, из-за того что обоих спортсменов представляет один менеджер — Али Абдель-Азиз.

«Сейчас из-за того, что последний бой (как это называется, work-fight) с одним менеджером, мне перестали писать про полуфинал с Антонио Масиасом на UFC 6. Сейчас никто не вспоминает, потому что понятно, что бой Нурмагомедова и Гэтжи был договорной. Но по мне, это нормально. Если есть возможность, вы хорошо отработали, денег заработали — ещё лучше. Мне приятно, что человек болевым завершил бой или удушающим. Это такой посыл к молодёжи: вот видите, человек добрый, не бил в партере, а сделал болевой, больше боритесь, меньше жестокости. Завершил карьеру, перестанет вес гонять, здоровье сохранит. Я за него рад и счастлив. С другой стороны, хорошо, что все резко перестали мне что-то писать. Поскольку рыльце-то в пушку», — сказал Тактаров в интервью YouTube-каналу «Русский эстонец».

В полуфинале турнира UFC 6, который прошёл в июле 1995 года, Матиас намеренно уступил Тактарову, его заставил сделать это их общий менеджер Бадди Альбин.

Нурмагомедов победил Гэтжи удушающим приёмом во втором раунде боя на турнире UFC 254.

Ранее Нурмагомедов поддержал Махачева после отмены его боя с дос Аньосом.