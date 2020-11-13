Сборные Аргентины и Парагвая сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2022

В рамках квалификации к чемпионату мира по футболу — 2022 в латиноамериканской зоне сборные Аргентины и Парагвая не сумели выявить победителя.

Матч, проходивший на стадионе «Альберто Армандо» в Буэнос-Айресе, завершился со счётом 1:1.

В составе хозяев забил Николас Гонсалес, у гостей с пенальти отличился Анхель Ромеро.

Во втором тайме аргентинцы забили второй гол, но мяч Лионеля Месси был отменён после просмотра повтора.

Сборная Аргентины набрала семь очков и вышла на первое место в отборочной группе, однако идущая второй Бразилия имеет шесть очков и матч в запасе. Парагвай с пятью очками находится на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что Марадона был выписан из больницы после операции.