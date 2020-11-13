Федотов считает, что Безбородов способен успешно заменить Кашшаи во главе департамента судейства РФС
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
По неподтверждённой информации, венгр может покинуть свой пост в конце 2020 года. В качестве его вероятного преемника в СМИ называют серба Милорада Мажича и англичанина Марка Клаттенбурга.
«Я бы попробовал Безбородова. Он может справиться. Всё-таки ему уже 47 лет, он провёл больше всех матчей в РПЛ среди действующих судей. Мне кажется, вполне можно уговорить вернуться Валентина Иванова или Николая Левникова. У них есть вес в УЕФА, и они вполне могут продвигать наших арбитров на европейский уровень», — приводят слова Федотова «Известия».
Ранее сообщалось, что определились все участники Евро — 2020.