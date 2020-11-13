Федотов считает, что Безбородов способен успешно заменить Кашшаи во главе департамента судейства РФС

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Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов считает, что действующий судья Владислав Безбородов мог бы возглавить департамент судейства Российского футбольного союза (ДС РФС) вместо Виктора Кашшаи.
Федотов считает, что Безбородов способен успешно заменить Кашшаи во главе департамента судейства РФС
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

По неподтверждённой информации, венгр может покинуть свой пост в конце 2020 года. В качестве его вероятного преемника в СМИ называют серба Милорада Мажича и англичанина Марка Клаттенбурга.

«Я бы попробовал Безбородова. Он может справиться. Всё-таки ему уже 47 лет, он провёл больше всех матчей в РПЛ среди действующих судей. Мне кажется, вполне можно уговорить вернуться Валентина Иванова или Николая Левникова. У них есть вес в УЕФА, и они вполне могут продвигать наших арбитров на европейский уровень», — приводят слова Федотова «Известия».

Ранее сообщалось, что определились все участники Евро — 2020.

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