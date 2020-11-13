Экс-тренер сборной России сравнил шансы Соболева и Чалова на попадание в основной состав национальной команды

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк оценил шансы Фёдора Чалова и Александра Соболева занять место в стартовом составе национальной команды на матч Лиги наций с Турцией.

«Здесь может быть очень много нюансов. Но счёт на табло — 0:0. Это оценка действиям нападающих. Оба не забили и не отметились результативными передачами. Кто будет играть с Турцией, даже не знаю. Нужно ещё проанализировать, какую тактику на матч выберет Турция на домашней арене, определить сильные и слабые позиции соперника. Немаловажно, в каком физическом и психологическом состоянии будут находиться наши футболисты, ведь это одна из решающих встреч для отечественной сборной», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Бородюк отметил, что в матче с Молдавией молодые российские футболисты должны были проявить себя ярче.