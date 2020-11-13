Экс-тренер сборной России назвал игру с Молдавией «экспериментальной»

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Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк оценил итоги товарищеского матча с Молдавией.
Экс-тренер сборной России назвал игру с Молдавией «экспериментальной»
  • РИА Новости
  • © Sputnik

«В этой игре тренерский штаб сборной получил одну из немногих возможностей попробовать в деле молодых футболистов. Можно даже назвать данный матч экспериментальным. Специально для этого он и был запланирован. Ребята из молодёжной сборной получили шанс, ведь дальше национальную команду уже ждут важнейшие встречи Лиги наций», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Черчесов раскрыл причины отсутствия Зобнина и Бакаева в заявке на матч с Молдавией.

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