Дивеев о ничьей с Молдавией: нужно было реализовать свои моменты

Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев прокомментировал ничейный исход контрольного матча с национальной командой Молдавии.

«Станислав Саламович лучше скажет, что у нас получилось, а что нет. Разберём игру и будем готовиться к Турции. Я думаю, что все команды сильные. Давайте не будем недооценивать Молдавию. Просто нужно было реализовать свои моменты», — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

Сборные России и Молдавии сыграли вничью — 0:0.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что не считает, что игроки сборной России не смогли настроиться на матч с Молдавией.