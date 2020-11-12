ЦСКА одержал третью подряд победу в Евролиге, обыграв «Басконию»

Московский ЦСКА одержал победу над испанской «Басконией» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 89:86 в пользу хозяев площадки.

В составе ЦСКА 31 очко набрал Дэрран Хиллиард. Ещё 16 очков в активе Дэниела Хэккета. По 12 очков набрали Уилл Клайберн и Торнике Шенгелия.

За «Басконию» 19 очков набрал Юссуфа Фалл. 17 очков в активе Пиеррии Хенри. По 13 очков набрали Лука Вильдоса и Алек Питерс.

Для ЦСКА эта победа — пятая в сезоне и третья подряд. «Баскония», в свою очередь, потерпела третье поражение кряду.

Следующим соперником ЦСКА станет литовский «Жальгирис», а «Баскония» сыграет с турецким «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» уступил «Виртусу» в баскетбольном Еврокубке.